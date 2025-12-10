Зеленский понадеялся на встречу с Трампом

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду на встречу с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения мирного плана в ближайшие недели. Его слова приводит «Европейская правда».

Зеленский заверил, что Киев «готов к любой дате», и в ближайшее время будет происходить активная подготовка этой встречи. Вместе с Европой Украина готова подготовить свое видение мирного соглашения, подчеркнул он.

«Думаю, будут встречи с европейскими коллегами, будут встречи на уровне советников по нацбезопасности с американцами. Все это будет на этой неделе, и мы должны делать все, чтобы в ближайшие недели, на следующей неделе, а может через, мы встречались на уровне лидеров с Соединенными Штатами Америки», – сказал Зеленский.

9 декабря Дональд Трамп заявил, что Зеленскому пора согласиться с положениями его мирного плана, так как Украина «проигрывает». Он вновь упрекнул украинского лидера в том, что тот не ознакомился с актуальной версией этого документа. По словам президента Соединенных Штатов, мирный план высоко оценили украинские чиновники и военачальники, однако конфликт продолжается. Поэтому Трамп рекомендовал главе Украины «найти время».

Ранее в Европе предостерегли от «дешевого прекращения огня» и «дорогого мира» для Украины.