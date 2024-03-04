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Медведев передал слова Путина о границах России

Медведев напомнил слова Путина о границах РФ, которые «нигде не заканчиваются»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая в ходе марафона «Знание. Первые» Российского общества «Знание» в рамках Всемирного фестиваля молодежи, привел слова президента страны Владимира Путина о границах России, которые «нигде не заканчиваются. Об этом сообщает РИА Новости.

«О наших границах точно и лаконично высказался президент: «Границы России нигде не заканчиваются», — сказал зампред Совбеза.

Он отметил, что эти слова являются «очень хорошими».

В октябре прошлого года Путин ответил на вопрос журналистов о том, где армия страны должна будет остановиться. По его словам, важны не территории, а безопасность россиян.

До этого Путин заявил, что у границ России из Украины долгое время создавали «анти-Россию».

2 марта на федеральной территории «Сириус» в Сочи прошла церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи, главной темой которого является «Мир меняется, потому что меняюсь я». Мероприятие проходит с 1 по 7 марта.

Ранее в Госдуме объяснили цели укрепления границы России с Финляндией.

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