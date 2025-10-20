На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Шойгу сделал заявление о границах

Шойгу заявил, что в географии отсутствуют границы
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу заявил об отсутствии границ в географии. Соответствующее заявление он сделал в интервью «Известиям» и другим российским СМИ.

«Да нет, конечно. Кто-то сказал, что границы — это колючая проволока, перекрывающая сосуды, обеспечивающие жизнь планеты, и общение людей. Что-то в таком духе. И я могу с этим согласиться», — сказал Шойгу.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая в ходе марафона «Знание. Первые» Российского общества «Знание» в рамках Всемирного фестиваля молодежи, привел слова президента страны Владимира Путина о границах России, которые «нигде не заканчиваются». Он заявил, что эти слова являются «очень хорошими».

Медведев также сказал, что стратегические границы того или иного государства зависят от его политической мощи и «насколько далеко она простирается». Он отметил, что у слабеющих стран стратегические границы совпадают с географическими, а в случае России ситуация иная.

Ранее Путин рассказал об уникальной роли Русского географического общества в развитии РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами