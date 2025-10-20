Шойгу сделал заявление о границах

Секретарь Совета безопасности РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу заявил об отсутствии границ в географии. Соответствующее заявление он сделал в интервью «Известиям» и другим российским СМИ.

«Да нет, конечно. Кто-то сказал, что границы — это колючая проволока, перекрывающая сосуды, обеспечивающие жизнь планеты, и общение людей. Что-то в таком духе. И я могу с этим согласиться», — сказал Шойгу.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая в ходе марафона «Знание. Первые» Российского общества «Знание» в рамках Всемирного фестиваля молодежи, привел слова президента страны Владимира Путина о границах России, которые «нигде не заканчиваются». Он заявил, что эти слова являются «очень хорошими».

Медведев также сказал, что стратегические границы того или иного государства зависят от его политической мощи и «насколько далеко она простирается». Он отметил, что у слабеющих стран стратегические границы совпадают с географическими, а в случае России ситуация иная.

Ранее Путин рассказал об уникальной роли Русского географического общества в развитии РФ.