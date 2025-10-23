Главу Агентства по страхованию вкладов арестовали

Ъ: главу АСВ Мельникова арестовали по обвинению в мошенничестве

Главу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как уточняет газета, суд заключил мужчину под стражу на два месяца.

«По данным источников «Ъ», суд удовлетворил ходатайство следственного управления ФСБ в его отношении еще 21 октября, поместив чиновника в СИЗО «Лефортово», где он находится на карантине», — говорится в материале.

23 октября стало известно, что Мельникова доставили в СИЗО «Лефортово» в Москве для проведения следственных действий по делу о мошенничестве.

В АСВ комментировать информацию СМИ не стали. При этом источник «Интерфакс» рассказал, что показания на Мельникова дал бывший заместитель главы организации Александр Попелюх.

В мае адвокат Ирина Шоч сообщила об увольнении Попелюха из АСВ. По словам юриста, он сам попросил снять его с должности.

Ранее в Кузбассе по делу о мошенничестве задержали экс-главу Осинников.