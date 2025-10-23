Интерфакс: в Москве задержан глава Агентства по страхованию вкладов Мельников

В Москве задержали главу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«Мельникова утром в четверг доставили в СИЗО «Лефортово» для проведения следственных действий по делу о мошенничестве», — сказали журналистам.

В АСВ комментировать информацию СМИ не стали. Источник также рассказал, что показания на Мельникова дал бывший замглавы агентства Александр Попелюх.

Попелюха уволили в начале мая этого года. Как уточняла адвокат Ирина Шоч, по его же просьбе.

В октябре прошлого года сотрудники Федеральной службы безопасности провели следственные действия в центральном московском офисе АСВ. Силовики опросили двух топ-менеджеров агентства, среди них был Попелюх.

Позже Лефортовский районный суд Москвы арестовал Попелюха по подозрению в краже 200 млн рублей.

