В Кузбассе по делу о мошенничестве задержали экс-главу Осинников

Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Бывшего главу города Осинники в Кемеровской области Игоря Романова задержали по обвинению в мошенничестве с социальным жильем. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по региону.

Ему предъявлено обвинение в совершении 29 преступлений. По версии следствия, в период с 2018 по 2020 год обвиняемый по предварительному сговору с руководителем муниципального комитета по управлению имуществом и генеральными директорами двух коммерческих организаций заключили 29 контрактов на общую сумму свыше 40 млн рублей на приобретение квартир по заведомо завышенной цене. Жилье предназначалось в качестве социального жилья для переселенцев и детей-сирот. В результате этих действий ущерб бюджету составил более 6,5 млн рублей.

По месту проживания и по бывшему месту работы подозреваемого прошли обыски. Следствие намерено просить суд заключить Романова под стражу на период предварительного расследования.

Накануне, 22 октября, Игорь Романов покинул пост по собственному желанию. Тогда в мэрии сообщали, что чиновник подал заявление о досрочном прекращении полномочий по состоянию здоровья.

Ранее в Кузбассе троих бывших чиновников Новокузнецка обвинили во взятке.

