АСВ уволило арестованного замглавы Попелюха

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) удовлетворило увольнение заместителя главы организации Александра Попелюха. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщила адвокат Ирина Шоч.

По словам юриста, Попелюх сам попросил уволить его с должности.

В октябре прошлого года сотрудники Федеральной службы безопасности провели в следственные действия в центральном московском офисе АСВ. Силовики опросили двух топ-менеджеров агентства, среди них был Попелюх.

Позже Лефортовский районный суд Москвы арестовал Попелюха. Его подозревают в краже 200 млн рублей.

По информации Telegram-канала SHOT, Попелюх владел солидным автопарком и недвижимостью. По его данным, в собственности арестованного замглавы АСВ находились две квартиры в районе Волгоградского проспекта. Их стоимость оценивалась в 30-40 млн рублей. Сын Попелюха проживал в квартире в элитном ЖК «Шуваловский» на Ломоносовском проспекте, которая оценивалась в 80 млн рублей.

Ранее суд в Москве арестовал замгендиректора АСВ Долголеву.