В Челябинской области увеличилось число погибших в результате взрыва на заводе

Губернатор Текслер: число погибших при ЧП на предприятии в Копейске возросло до 12

Число погибших в результате взрыва на одном из предприятий Копейска возросло до 12 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Число погибших увеличилось до 12 человек. Уточняется местонахождение еще 10 сотрудников предприятия. МЧС продолжает поисковые работы на месте происшествия», — написал он.

В ночь на 23 октября на заводе «Пластмасс» в Копейске произошел взрыв. Причиной ЧП, по предварительным данным, стало нарушение техники безопасности.

Позже в Копейском городском округе ввели режим ЧС. По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Местный житель Артур, ставший очевидцем ЧП, рассказал «Газете.Ru» подробности события. По его словам, взрыву предшествовал «залп, который превратился в шар», похожий на фейерверк.

Ранее в Челябинской области сообщили о поиске пропавших после взрыва на заводе.