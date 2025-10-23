На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, как правильно хранить орехи

Диетолог Пристанский: орехи необходимо хранить в сухом и темном месте
true
true
true
close
Kostikova Natalia/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы орехи не теряли свои полезные свойства, их важно хранить в сухом и темном месте. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил диетолог, нутрициолог Роман Пристанский. По его словам, все орехи являются источником жиров, полиненасыщенных жирных кислот и белка.

«Жиры под воздействием солнечного света окисляются. Если место будет влажным, то там может образоваться плесень и завестись паразиты», — пояснил специалист.

Он посоветовал употреблять орехи не более чем по горсти и обязательно учитывать их калорийность в общем дневном рационе.

Гастроэнтеролог Саурабх Сетхи из клиники «Киндред» в Сан-Франциско до этого говорил, что для снижения риска деменции необходимо включать в рацион около 30 граммов несоленых орехов.

По словам врача, орехи содержат вещества, которые снижают воспаление в организме, поддерживают нормальное давление и уровень холестерина.

Ранее диетолог развеял главный миф об орехах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами