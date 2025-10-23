Россиянам объяснили, как правильно хранить орехи

Чтобы орехи не теряли свои полезные свойства, их важно хранить в сухом и темном месте. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил диетолог, нутрициолог Роман Пристанский. По его словам, все орехи являются источником жиров, полиненасыщенных жирных кислот и белка.

«Жиры под воздействием солнечного света окисляются. Если место будет влажным, то там может образоваться плесень и завестись паразиты», — пояснил специалист.

Он посоветовал употреблять орехи не более чем по горсти и обязательно учитывать их калорийность в общем дневном рационе.

Гастроэнтеролог Саурабх Сетхи из клиники «Киндред» в Сан-Франциско до этого говорил, что для снижения риска деменции необходимо включать в рацион около 30 граммов несоленых орехов.

По словам врача, орехи содержат вещества, которые снижают воспаление в организме, поддерживают нормальное давление и уровень холестерина.

