Врач рассказал, сколько орехов надо съедать для защиты от деменции

Daily Mirror: 30 грамм орехов в день могут снизить риск деменции
yingko/Shutterstock/FOTODOM

Для снижения риска деменции необходимо включать в рацион около 30 граммов несоленых орехов. Об этом заявил гастроэнтеролог Саурабх Сетхи из клиники «Киндред» в Сан-Франциско. Слова эксперта приводит издание Daily Mirror.

По словам врача, орехи содержат антиоксиданты, минералы, клетчатку и полезные жирные кислоты. Эти вещества снижают воспаление в организме, поддерживают нормальное давление и уровень холестерина.

Ранее исследования показали, что гипертония выступает фактором риска как сосудистой деменции, так и болезни Альцгеймера (с отложением белков в мозге). Также ученые обнаружили, что высокий уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в крови коррелирует с более высокой вероятностью развития таких патологий.

Эксперт отмечает: особенно полезны грецкие орехи, богатые растительной омега-3 жирной кислотой альфа-линоленовой кислотой (АЛК).

«Исследование Британского биобанка показало, что у людей, ежедневно съедающих 30  г несоленых орехов, риск деменции на 17  % ниже по сравнению с теми, кто их не употребляет», — подчеркнул медик.

Сетхи добавил, что орехи не являются «волшебным» средством: положительный эффект наблюдается только при сбалансированном рационе. Он также отметил, что людям с предрасположенностью к камням в почках стоит избегать орехов с высоким содержанием оксалатов (миндаль, бразильские орехи). Тем, у кого высокое давление, следует ограничить соленые орехи из-за избытка натрия.

Ранее россиянам назвали топ-5 самых полезных орехов.

