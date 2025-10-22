Диетолог развеял главный миф об орехах

Утверждение о том, что орехи повышают уровень так называемого «вредного» холестерина в организме, является мифом, поскольку его количество в большей степени связано с низкобелковыми диетами, а не с потреблением жиров. Об этом в интервью «Радио 1» сообщил диетолог Роман Пристанский.

«Белок — это единственное вещество, которое связывает холестерин и отправляет его на переработку», — отметил специалист.

Более того, по его словам, существуют протоколы, при которых для снижения холестерина, наоборот, увеличивают количество белковой пищи и орехов.

При этом Пристанский предупредил, что орехи могут нанести вред аллергикам. Кроме того, их следует с осторожностью вводить в детский рацион.

Недавно бразильские ученые пришли к выводу, что регулярное употребление кешью помогает сократить объем висцерального жира у подростков без необходимости строгих диет и физических нагрузок.

Исследователи также считают, что кешью могут стать доступным и естественным способом профилактики метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний у молодых людей.

