Российский самолет вынужденно сел в Самаре

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который летел из Жуковского в Худжанд (Таджикистан), экстренно сел в аэропорту Самары из-за ухудшения состояния здоровья одной из пассажирок, пожаловавшейся на затрудненное дыхание и нехватку воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, передает ТАСС.

«Стало плохо 13-летней девочке, летевшей со старшей сестрой без сопровождения взрослых. В ходе осмотра у девочки было зафиксировано пониженное давление, возникли подозрения на приступ астмы. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Самары», — сказали в компании.

Уточняется, что первая помощь пассажирке была оказана бортпроводниками и находившимися на борту врачами и студенткой медицинского колледжа. Во время разговора с девочками стало известно, что они летели на самолете второй раз в жизни и сильно переволновались. До посадки пассажирка дышала кислородом, по прилете ее осмотрела бригада скорой помощи, после чего состояние ребенка стабилизировалось.

9 октября рейс из Минска в Анталью сел в Саратове из-за плохого самочувствия нескольких пассажиров.

Ранее Европарламент призвал страны ЕС сбивать российские самолеты в их воздушном пространстве.