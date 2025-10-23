На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский самолет вынужденно сел в Самаре

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Самаре из-за девочки
true
true
true
close
Shutterstock

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который летел из Жуковского в Худжанд (Таджикистан), экстренно сел в аэропорту Самары из-за ухудшения состояния здоровья одной из пассажирок, пожаловавшейся на затрудненное дыхание и нехватку воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, передает ТАСС.

«Стало плохо 13-летней девочке, летевшей со старшей сестрой без сопровождения взрослых. В ходе осмотра у девочки было зафиксировано пониженное давление, возникли подозрения на приступ астмы. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Самары», — сказали в компании.

Уточняется, что первая помощь пассажирке была оказана бортпроводниками и находившимися на борту врачами и студенткой медицинского колледжа. Во время разговора с девочками стало известно, что они летели на самолете второй раз в жизни и сильно переволновались. До посадки пассажирка дышала кислородом, по прилете ее осмотрела бригада скорой помощи, после чего состояние ребенка стабилизировалось.

9 октября рейс из Минска в Анталью сел в Саратове из-за плохого самочувствия нескольких пассажиров.

Ранее Европарламент призвал страны ЕС сбивать российские самолеты в их воздушном пространстве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами