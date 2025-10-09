Европарламент призвал страны ЕС сбивать российские самолеты в их воздушном пространстве

Европарламент (ЕП) призвал страны Евросоюза сбивать российские самолеты в их воздушном пространстве. Об этом говорится в резолюции ЕП, передает РИА Новости.

Газета Financial Times со ссылкой на чиновников Североатлантического альянса писала, что НАТО обсуждает возможность «смягчить ограничения» для пилотов истребителей, чтобы они могли открывать огонь по «воздушным целям» из России, залетевшим в воздушное пространство блока.

На этом фоне член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник заявил «Газете.Ru», что, обсуждая возможность «смягчить ограничения» для пилотов истребителей, чтобы они могли открывать огонь по «воздушным целям» из России, члены НАТО «пугают самих себя».

По его мнению, подобные предложения со стороны НАТО не усилят напряженность между альянсом и Россией, так как «они имеют право делать все, что им заблагорассудится над своей собственной территорией».

Ранее стало известно, что Европа хочет разместить ударные дроны у границ с Россией.