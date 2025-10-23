Матвиенко призвала переориентировать программу маткапитала

Программу материнского капитала нужно переориентировать на поддержку многодетности, на рождение третьего и последующих детей. Об этом в ходе заседания заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Следует переориентировать ее на поддержку многодетности, рождение третьего и последующих детей», — заявила она.

До этого Госдума на пленарном заседании отклонила в первом чтении законопроект, которым предлагалось увеличить размер единовременного пособия при рождении ребенка до 50 тысяч рублей. Законопроект на рассмотрение был внесен группой депутатов от партии «Справедливая Россия — За правду».

По мнению авторов предложения, увеличение размера пособия могло бы стимулировать рождаемость во всех регионах страны, а также устранить существующее региональное неравенство.

В конце сентября стало известно, что в 2026 году в России увеличат материнский капитал за двоих детей до 974,1 тыс. рублей. На единое пособие потратят около 1,76 трлн рублей. Индексация маткапитала, как уточняется, состоится с 1 февраля 2026 года.

Ранее Путин заявил, что все больше россиян хотят много детей.