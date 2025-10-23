Путин заявил, что все больше россиян хотят много детей

Путин: все больше россиян хотят, чтобы их семьи были многодетными

Число российских граждан, которые хотят многодетную семью, стало больше. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на заседании Совета по демографии, пишет РИА Новости.

«По данным социологов, все больше наших граждан говорят о том, что хотели бы, чтобы их семьи были многодетными», — сказал российский лидер.

19 октября Министерству финансов предложили рассмотреть вопрос снижения ставки семейной ипотеки до 2% для многодетных. Так, руководитель фракции »Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил, что ранее СРЗП предлагала обнулить ставку ипотеки для многодетных семей, где возраст родителей не превышает 35 лет. По его мнению, такой подход может помочь повысить рождаемость в стране.

В конце сентября стало известно, что в 2026 году в России увеличат материнский капитал за двоих детей до 974,1 тыс. рублей. На единое пособие потратят около 1,76 трлн рублей. Индексация маткапитала, как уточняется, состоится с 1 февраля 2026 года.

Ранее в Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на лечение тяжелобольных детей.