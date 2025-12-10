На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин избил сожительницу за попытку помочь перевести деньги

В Курске мужчина избил сожительницу до разрыва селезенки
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Курской области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, который в пьяной ссоре избил свою сожительницу, пытавшуюся помочь ему с банковским переводом. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в начале октября 2025 года. Мужчина распивал спиртное вместе со своей сожительницей. Находясь в состоянии сильного опьянения, он попытался сделать денежный перевод через мобильное приложение банка, но у него ничего не получилось.

На помощь ему пришла возлюбленная, в ходе ссоры обвиняемый нанес женщине несколько ударов кулаком в область груди и в левый бок. Спустя некоторое время, когда женщина пошла в магазин, ей стало плохо, она потеряла сознание. Медицинское обследование выявило тяжелые последствия избиения: тупую закрытую травму живота, разрыв селезенки и внутрибрюшное кровотечение.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Материалы переданы в суд для рассмотрения, курянину может грозить до восьми лет лишения свободы.

Ранее в Прикамье мужчина разбил сожительнице голову кочергой.

