На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Депутаты не поддержали увеличение детского пособия до 50 тыс. рублей

Госдума отклонила в первом чтении увеличение пособия при рождении ребенка
true
true
true
close
Depositphotos

Госдума на пленарном заседании отклонила в первом чтении законопроект, которым предлагалось увеличить размер единовременного пособия при рождении ребенка до 50 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что законопроект на рассмотрение был внесен 7 марта группой депутатов от партии  «Справедливая Россия — За правду».

По мнению авторов предложения, увеличение размера пособия могло бы стимулировать рождаемость во всех регионах страны, а также устранить существующее региональное неравенство.

4 октября сообщалось, что российские власти к 2027 году увеличат максимальный размер денежного пособия по беременности, так что сумма будет превышать 1 млн рублей.

Кроме того, в проект бюджета были включены предельные размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 года. Оно составит 83 тыс. рублей ежемесячно в 2026 году, 95,5 тыс. рублей в 2027 году и 103,2 тыс. рублей в 2028 году.

Ранее в России призвали расширить возможности использования средств маткапитала.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами