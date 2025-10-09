Депутаты не поддержали увеличение детского пособия до 50 тыс. рублей

Госдума на пленарном заседании отклонила в первом чтении законопроект, которым предлагалось увеличить размер единовременного пособия при рождении ребенка до 50 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что законопроект на рассмотрение был внесен 7 марта группой депутатов от партии «Справедливая Россия — За правду».

По мнению авторов предложения, увеличение размера пособия могло бы стимулировать рождаемость во всех регионах страны, а также устранить существующее региональное неравенство.

4 октября сообщалось, что российские власти к 2027 году увеличат максимальный размер денежного пособия по беременности, так что сумма будет превышать 1 млн рублей.

Кроме того, в проект бюджета были включены предельные размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 года. Оно составит 83 тыс. рублей ежемесячно в 2026 году, 95,5 тыс. рублей в 2027 году и 103,2 тыс. рублей в 2028 году.

Ранее в России призвали расширить возможности использования средств маткапитала.