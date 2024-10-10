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ФСБ провела следственные действия в центральном офисе АСВ

ФСБ провела следственные действия в офисе Агентства по страхованию вкладов

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SGr/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели в следственные действия в центральном московском офисе госкорпорации Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух источников в правоохранительных органах.

Отмечается, что силовики опросили двух топ-менеджеров агентства, среди них заместитель руководителя АСВ Александр Попелюх.

Агентство по страхованию вкладов было создано в январе 2004 года. Оно предоставляет выплаты вкладчикам возмещения по вкладам физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц отдельных категорий при наступлении страхового случая в отношении банка — участника системы страхования вкладов.

В начале октября журнал Forbes сообщал, что АСВ по итогам прошлого года попало в рейтинг самых убыточных российских компаний. За год агентство потеряло 29,5 млрд рублей.

Ранее в ЦБ сообщили о росте вкладов россиян.

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