В Кузбассе троих бывших чиновников Новокузнецка обвинили во взятке

Прокуратура Кемеровской области направила в суд уголовное дело против бывших должностных лиц администрации Новокузнецкого муниципального округа, обвиняемых в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, в период с марта по октябрь 2024 года первый заместитель главы округа, а также начальники управлений промышленности, транспорта и связи и по строительству, действуя по предварительному сговору, предложили представителю коммерческой организации обеспечить принятие и оплату работ по проектированию котельной для детско-юношеской спортивной школы. Стоимость контракта составила 4,2 млн рублей.

После оплаты выполненных работ обвиняемых задержали сотрудники УФСБ России в январе 2025 года в момент получения взятки в размере 700 тыс. рублей. Двум из них назначили заключение под стражу, третьему – домашний арест.

Обвинение предъявлено по статье о получении взятки группой лиц в крупном размере, за что предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Новокузнецка для рассмотрения по существу.

Ранее главу управления Росгвардии Северной Осетии арестовали по делу о взятке.