Арестован замглавы Агентства по страхованию вкладов

Лефортовский районный суд Москвы арестовал заместителя гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха. Об говорится в картотеке дел Мосгорсуда.

В чем он обвиняется, в суде не уточнили. Также не раскрывается срок ареста.

Незадолго до этого РБК сообщал, что на этой неделе сотрудники ФСБ провели следственные действия в центральном московском офисе АСВ. Они опросили двух топ-менеджеров, включая Попелюха.

Источник РБК в правоохранительных органах сказал, что его подозревают в мошеннических действиях и злоупотреблении должностными полномочиями.

Госкорпорация Агентство по страхованию вкладов была создана в январе 2004 года. Она предоставляет выплаты вкладчикам возмещения по вкладам физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц отдельных категорий.

Ранее в Москве арестовали адвоката по делу об афере.