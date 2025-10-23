Mash: в уфимском аэропорту задержали мужчину с редким рублем 1921 года

Житель Уфы попытался вывезти в Ташкент редкую монету советского периода. Об этом сообщает Mash Batash.

По данным канала, в багаже пассажира таможенники нашли серебряный рубль 1921 года — первую монету, выпущенную в обращение после образования Советской власти.

Мужчина заявил, что не знал о ее реальной стоимости и взял предмет «на удачу». Монету изъяли, а в отношении владельца возбудили административное дело.

До этого выходящий в Германии журнал Compact выпустил серебряную монету, посвященную президенту России Владимиру Путину. Авторы журнала отметили, что российский лидер является «маяком надежды» для патриотов. Путин защищает христианские ценности, выступает против «радужных фантазий» и стремится к суверенному отечеству, которое утверждает себя в многополярном мировом порядке, а не подчиняется принуждению.

На сайте журнала уточняется, что монета классифицируются как медаль и не являются официальной валютой.

Ранее в Южной Осетии представили первую в истории республики банкноту.