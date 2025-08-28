На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Германии выпустили серебряную монету в честь Путина

Немецкий журнал Compact выпустил посвященную Путину серебряную монету
COMPACT

Выходящий в Германии журнал Compact выпустил серебряную монету, посвященную президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщается на сайте издания.

По мнению журнала, российский лидер является «маяком надежды» для патриотов. Путин защищает христианские ценности, выступает против «радужных фантазий» и стремится к суверенному отечеству, которое утверждает себя в многополярном мировом порядке, а не подчиняется принуждению. Президент России открыт для мира и стремится к примирению с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом, несмотря на всю агрессию со стороны правительства ФРГ, его рука «всегда протянута к Германии».

Поэтому, заключает журнал, Путин заслуживает чести быть удостоенным серебряной монеты.

На сайте журнала уточняется, что монета классифицируются как медаль и не являются официальной валютой.

Журнал Compact — популярное издание крайне правых в Германии. Редакция базируется в Берлине.

18 августа лидер партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и депутат бундестага Алис Вайдель заявила, что стране нужна балансировка отношений с Россией вместо постоянной конфронтации.

Ранее сообщалось, что в Германии спустя 30 лет опубликовали документ с заявлением Путина об Украине.

