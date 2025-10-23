На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Следователи осматривают место взрыва колонки в Луганске

СК устанавливает детали взрыва колонки в Луганске
true
true
true
close
Telegram-канал «Mash»

Следственные органы продолжают выяснять обстоятельства взрыва в Луганске. Об этом сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская.

По информации силовых структур, в результате инцидента пострадали двое человек. Пресс-служба правительства ЛНР уточнила, что мужчина получил тяжелые травмы, ему оторвало ногу, а состояние пострадавшей женщины оценили как средней тяжести.

В Следственном комитете сообщили, что на месте работают следователи и криминалисты СУ СК России по ЛНР совместно с экспертами Главного управления криминалистики, а также представителями УФСБ и МВД по ЛНР. Они проводят осмотр территрии и фиксируют улики, чтобы установить подробности произошедшего.

Инцидент произошел недалеко от городской администрации. Устройство оставили на улице Черноморской, откуда слышалась музыка украинской группы «Океан Эльзы». Один из прохожих пнул колонку, после чего она взорвалась — устройство оказалось заминированным.

Ранее российский боец рассказал, как ВСУ минируют дрова для печей и зайцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами