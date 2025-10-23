Следователи осматривают место взрыва колонки в Луганске

Следственные органы продолжают выяснять обстоятельства взрыва в Луганске. Об этом сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская.

По информации силовых структур, в результате инцидента пострадали двое человек. Пресс-служба правительства ЛНР уточнила, что мужчина получил тяжелые травмы, ему оторвало ногу, а состояние пострадавшей женщины оценили как средней тяжести.

В Следственном комитете сообщили, что на месте работают следователи и криминалисты СУ СК России по ЛНР совместно с экспертами Главного управления криминалистики, а также представителями УФСБ и МВД по ЛНР. Они проводят осмотр территрии и фиксируют улики, чтобы установить подробности произошедшего.

Инцидент произошел недалеко от городской администрации. Устройство оставили на улице Черноморской, откуда слышалась музыка украинской группы «Океан Эльзы». Один из прохожих пнул колонку, после чего она взорвалась — устройство оказалось заминированным.

