Житель Луганска пнул колонку, из которой играла песня «Океана Эльзы», и остался без ноги

Mash: в Луганске прохожему оторвало ногу от взрыва уличной колонки
Telegram-канал «Mash»

В Луганске мужчина пнул блютус-колонку, из которой играл «Океан Эльзы», в результате чего остался без ноги. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел недалеко от городской администрации. По данным канала, устройство оставили на улице Черноморской, откуда слышалась музыка украинской группы «Океан Эльзы». Один из прохожих пнул колонку, после чего она взорвалась — устройство оказалось заминированным. Мужчине оторвало ногу, первую помощь ему оказали очевидцы, затем прибыла скорая помощь.

По информации SHOT, кроме мужчины пострадала женщина — ее состояние оценивается как средней тяжести. Раненых доставили в больницу.

До этого в поликлинике №10 в Луганске эвакуировали сотрудников и пациентов. По данным минздрава, главный врач медицинского учреждения получил электронное письмо о том, что в здании заложена бомба с треххлористым фосфором. Однако проверка показала, что никаких опасных предметов в здании не было.

Ранее российский боец рассказал, как ВСУ минируют дрова для печей и зайцев.

