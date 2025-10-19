РИА Новости: военные ВСУ при отступлении минируют все, включая дрова и зайцев

Украинские солдаты при отступлении пытаются заминировать все вокруг, даже дрова и зайцев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военнослужащего Вооруженных сил РФ с позывным «Кнут».

По словам мужчины, бойцы группировки российских войск «Восток» при взятии под контроль новых территорий обнаруживают на них «подарки» от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Речь идет о минах-ловушках, замаскированных под разные предметы.

«Трогать вообще все запрещено. [Украинские солдаты] знают, что при наступлении холодов начинают топить печки <...> минируют их полностью», — отметил «Кнут».

Он подчеркнул, что взрыв в печах происходит не сразу.

«Сначала все топится, все хорошо, а потом, когда личный состав уже оказался рядом [с печью] для обогрева, происходит взрыв», — пояснил военнослужащий.

В связи с этим бойцы ВС РФ начали при заходе на позиции проверять дрова для печей на предмет взрывчатки.

Также военные ВСУ прячут мины и взрывные устройства в бытовых вещах и игрушках. Как сказал «Кнут», в ход идут даже зайцы, в которых помещают минный разбрасыватель КПТМ-3 и минируют его при помощи электромагнитного датчика цели.

Ранее военный эксперт Игорь Кимаковский обвинил украинских солдат в минировании детей.