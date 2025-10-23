На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Челябинской области увеличилось число пострадавших в результате взрыва на заводе

ТАСС: число пострадавших из-за взрыва на заводе в Копейске выросло до 18
FotograFFF/Shutterstock

Число пострадавших в результате взрыва на заводе в Копейске Челябинской области выросло до 18. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«По последним данным, в результате взрыва на предприятии пострадали 18 человек, из них 13 помощь оказана амбулаторно», — говорится в сообщении.

По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Вечером 22 октября Текслер подтвердил взрыв на одном из промышленных предприятий Копейска. По его словам, угрозы жителям города и гражданским объектам отсутствуют. На место происшествия прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба.

Местный житель Артур, ставший очевидцем ЧП, рассказал в интервью «Газете.Ru» подробности события. По его словам, взрыву предшествовал «залп, который превратился в шар», похожий на фейерверк.

Ранее в Копейске ввели режим чрезвычайной ситуации после взрыва на предприятии.

Взрыв на заводе в Копейске
