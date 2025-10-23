В Копейске ввели режим чрезвычайной ситуации после взрыва на предприятии

Губернатор Текслер: режим ЧС введен в Копейском городском округе после взрыва

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Копейском городском округе Челябинской области после взрыва на предприятии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Алексей Текслер.

«В Копейском городском округе введен режим муниципальной чрезвычайной ситуации. Идет следствие, будут установлены все обстоятельства трагедии», — говорится в сообщении.

Губернатор уточнил, что об атаке дронов речи не идет.

По факту взрыва Следственный комитет завел уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Вечером 22 октября Текслер заявил, что на одном из промышленных предприятий Копейска произошел взрыв. Он добавил, что угрозы жителям города и гражданским объектам отсутствуют. На место происшествия прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба.

По предварительной информации, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности. В результате ЧП не удалось спасти 10 человек.

Ранее на предприятии в Копейске произошел еще один взрыв.