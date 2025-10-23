В РФ хотят обязать хозяев убирать за своими питомцами в подъездах жилых домов

Госдума хочет обязать хозяев убирать за своими питомцами в подъездах жилых домов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта.

Согласно действующему законодательству, хозяин обязан убирать за своим питомцем только во время выгула.

Депутаты предлагают внести изменения в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», обязующие убирать продукты жизнедеятельности своего питомца и в местах общего пользования в многоквартирных домах.

Кроме того, хозяевам собак хотят запретить посещать вместе с питомцами магазины, кафе и рестораны, медицинские и образовательные организации, а также организации культуры. Исключение будет сделано для собак-повадырей. Также в общественном транспорте, согласно поправкам, питомец должен быть в наморднике, на коротком поводке или в переноске.

17 октября kp.ru провел опрос, согласно результатам которого только 8% россиян считают, что детям можно доверить уход за домашними животными.

30% респондентов выразили уверенность, что детям и подросткам можно доверять уход только за небольшими питомцами. 39% опрошенных заявили, что они должны заниматься животными только под присмотром родителей, 22% — вообще не должны, поскольку питомцы требуют ответственного отношения.

16 октября «Известия» писали, что в России планируют запретить детям, пьяным и недееспособным гражданам выгуливать доберманов и немецких овчарок, ограничение также может затронуть питомцев выше 30–40 см.

Ранее в России запретили брать питомцев на пляжи.