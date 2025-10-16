Детям и пьяным запретят выгуливать доберманов и немецких овчарок

В России планируют запретить детям, пьяным и недееспособным гражданам выгуливать доберманов и немецких овчарок, ограничение также может затронуть питомцев выше 30–40 см. Об этом пишет газета «Известия».

В сентябре Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете выгула опасных собак детьми до 16 лет и пьяными людьми.

Кабмин попросил доработать инициативу, после чего межфракционная группа депутатов по обращению с бездомными животными подготовила несколько вариантов поправок, чтобы правительство могло выбрать наиболее подходящий, который в итоге и внесут на рассмотрение во втором чтении, рассказал газете один из авторов законопроекта и член рабочей группы депутат Александр Спиридонов.

Все предложения собраны в один документ и направлены в правительство, отметил он.

Депутаты предлагают включить в перечень запрещенных для выгула собак этими категориями граждан все потенциально опасные породы из списка правительства (всего их 12), плюс те, у кого высота в холке (место между шеей и верхней частью спины) больше 30 или 40 см.

Ранее в России запретили брать питомцев на пляжи.