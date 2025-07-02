С сентября в России запретят брать питомцев на пляжи

С 1 сентября 2025 года посетителям оборудованных пляжей в России запретят приводить с собой домашних животных. Об этом рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Исключение сделано только для собак-поводырей. Это нововведение содержится в проекте приказа МЧС России, который вступит в силу 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года. Приказ разработан в рамках исполнения Федерального закона «О безопасности людей на водных объектах», который также начнет действовать с 1 сентября. МЧС готовило документ с 2022 года, устанавливая требования безопасности для пляжей, переправ, наплавных мостов, баз для стоянок маломерных судов и самих судов.

Как пояснил Хаминский, учитывая массовость скопления людей на пляжах, новый приказ особое внимание уделяет правилам поведения в этих зонах. Помимо запрета на загрязнение территории и купание в состоянии опьянения, вводится и запрет на нахождение животных. Юрист подчеркнул, что это ограничение касается именно территории официальных пляжей, а не всей береговой линии водного объекта.

По словам Хаминского, главная причина запрета – приоритет безопасности и комфорта людей, особенно детей, в местах массового отдыха. Животные могут напугать купающихся, укусить или создать санитарно-эпидемиологические проблемы. Юрист также заверил, что новый порядок не ограничивает права граждан выгуливать своих питомцев в других разрешенных местах вне пляжных зон.

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