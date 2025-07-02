На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

С сентября в России запретят брать питомцев на пляжи

Юрист Хаминский: с 1 сентября в России запретят выгуливать животных на пляжах
true
true
true
close
Shutterstock/Josep Curto

С 1 сентября 2025 года посетителям оборудованных пляжей в России запретят приводить с собой домашних животных. Об этом рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Исключение сделано только для собак-поводырей. Это нововведение содержится в проекте приказа МЧС России, который вступит в силу 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года. Приказ разработан в рамках исполнения Федерального закона «О безопасности людей на водных объектах», который также начнет действовать с 1 сентября. МЧС готовило документ с 2022 года, устанавливая требования безопасности для пляжей, переправ, наплавных мостов, баз для стоянок маломерных судов и самих судов.

Как пояснил Хаминский, учитывая массовость скопления людей на пляжах, новый приказ особое внимание уделяет правилам поведения в этих зонах. Помимо запрета на загрязнение территории и купание в состоянии опьянения, вводится и запрет на нахождение животных. Юрист подчеркнул, что это ограничение касается именно территории официальных пляжей, а не всей береговой линии водного объекта.

По словам Хаминского, главная причина запрета – приоритет безопасности и комфорта людей, особенно детей, в местах массового отдыха. Животные могут напугать купающихся, укусить или создать санитарно-эпидемиологические проблемы. Юрист также заверил, что новый порядок не ограничивает права граждан выгуливать своих питомцев в других разрешенных местах вне пляжных зон.

Ранее на Кубани рассказали о ситуации на закрытых пляжах Анапы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами