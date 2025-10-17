Россияне ответили, можно ли доверить детям уход за питомцами

«КП»: 8% россиян считают, что детям можно доверить уход за питомцами

Только 8% россиян считают, что детям можно доверить уход за домашними животными. Это показал опрос kp.ru, проведенный на фоне планов запретить детям и подросткам выгуливать собак ростом выше 30-40 см. В исследовании приняли участие 3,9 тыс. человек.

Эта часть опрошенных уточнила, что так дети смогут научиться ответственности и проявлению заботы.

«Если собака послушна, выдрессирована, ребенок вполне может ее выгуливать. А если заводили по его просьбе, то еще и должен!», — поделилась участница опроса.

При этом 30% выразили уверенность, что детям и подросткам можно доверять уход только за небольшими питомцами. 39% опрошенных заявили, что они должны заниматься животными только под присмотром родителей, 22% — вообще не должны, поскольку питомцы требуют ответственного отношения.

Оставшийся 1% выбрали вариант «другое».

Накануне сообщалось, что в России планируют запретить детям, пьяным и недееспособным гражданам выгуливать доберманов и немецких овчарок, ограничение также может затронуть питомцев выше 30–40 см. В сентябре Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете выгула опасных собак детьми до 16 лет и пьяными людьми.

Ранее в ОП раскритиковали законопроект о запрете кормления бездомных животных.