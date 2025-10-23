Россиянам объяснили, можно ли самостоятельно установить камеру в подъездах

Чтобы установить камеру видеонаблюдения в подъезде жилец должен сначала получить официальное согласие от соседей, самовольно делать это запрещено. Об этом в беседе с RT предупредил основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

Речь идет о камере в общественном месте и месте общедомовой собственности, поэтому решения одного человека недостаточно, подчеркнул специалист. Устанавливать камеру может либо УК, либо ТСЖ, а если это делает жилец на своей площадке, то только строго с уведомлением и с согласия соседей.

«В том числе должны быть получены согласия тех, кто проживает в соседних квартирах. При этом нужно соблюдать определённые правила. В частности, видеокамера не должна видеть частную собственность других жильцов», — уточнил Ткаченко.

Он пояснил, что камеру важно разместить таким образом, чтобы при открытии двери в чью-либо квартиру то, что находится в ней, на видео видно не было.

До этого сенатор Олег Голов предложил оборудовать видеокамерами подъезды многоквартирных домов, чтобы контролировать курильщиков. Он также предложил дополнить штраф за курение на этажах домов до 50 тысяч рублей.

Ранее россиянка распылила перцовый баллончик в лицо соседке из-за камеры в подъезде.