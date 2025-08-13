Россиянка распылила перцовый баллончик в лицо соседке из-за камеры в подъезде

Жительница Калининграда поссорилась с соседкой и распылила ей в лицо перцовый баллончик. Об этом сообщает областное управление МВД.

Инцидент произошел в многоэтажке в Центральном районе города. В правоохранительные органы обратилась 65-летняя местная жительница, женщина сообщила, что на лестничной клетке на нее напала соседка.

Выяснилось, что причиной конфликта стала камера видеонаблюдения, которую пострадавшая установила над дверью в свою квартиру. В ходе ссоры нападавшая распылила в лицо пенсионерке перцовый баллончик. Пострадавшей потребовалась помощь медиков, у нее диагностировали химический ожог роговицы глаз. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемая в нападении может помить до двух лет лишения свободы.

До этого в Ленобласти мужчина избил соседа по даче за замечание о шуме. Инцидент произошел в СНТ «Большие пороги». 69-летний мужчина сделал замечание соседу из-за шума и попросил соблюдать тишину в ночное время. Между дачниками возникла ссора, шумный сосед набросился на пожилого мужчину с кулаками. У пострадавшего диагностированы черепно-мозговая травма, перелом нижней челюсти, носа и ребер. Пенсионер написал заявление в полицию.

