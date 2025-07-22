В Совфеде предложили оборудовать подъезды многоквартирных домов камерами

Сенатор Олег Голов предложил оборудовать видеокамерами подъезды многоквартирных домов, чтобы контролировать курильщиков. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, Голов направил обращение на имя главы МВД Владимира Колокольцева. Сенатор также предложил дополнить штраф за курение на этажах домов в 50 тысяч рублей.

По словам Голова, основной проблемой является выявление и доказательство факта курения в подъезде.

«В связи с этим предлагаю рассмотреть возможность внесения изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие требования к безопасности многоквартирных домов, в части обязательной установки систем видеонаблюдения на каждой лестничной клетке», — отметил сенатор.

До этого в Санкт-Петербурге подполковнику выстрелили в лицо из газового пистолета за то, что он курил на балконе.

Конфликт произошел на Ланском шоссе минувшей ночью. Военнослужащий дымил у себя на балконе, за что получил замечание от прохожего. Не добившись желаемого результата при помощи слов, недовольный мужчина выстрелил в сторону балкона.

Ранее россиянам рассказали, какие штрафы можно получить, даже не выходя из дома.