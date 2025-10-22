На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Беспилотник нарушил работу аэропорта в Германии

В Германии подозрительный беспилотник нарушил работу аэропорта Эрфурта
close
Kai Pfaffenbach/Reuters

Неизвестный беспилотник нарушил работу аэропорта, обслуживающий немецкие города Эрфурт и Веймар. Об этом сообщил представитель аэропорта агентству DPA, передает ТАСС.

Летательный аппарат был замечен полицейскими в ночь на 22 октября ночью около 00:30 (01:30 мск). В связи с инцидентом воздушная гавань более чем на час приостановливала работу. Один из самолетов, следовавший из Антальи, был перенаправлен в Кёльн.

В данный момент правоохранители разыскивают лиц, которые запустили беспилотник.

В последнее время в Германии часто происходят инциденты, связанные с появлением неопознанных БПЛА над важными объектами.

Так, аэропорт Мюнхена был временно закрыт 18 октября после сообщений о беспилотниках. Приостановка работы аэропорта повлияла на прилеты и вылеты рейсов. Три прилета были перенаправлены, но два из них позже прибыли в Мюнхен, а один вылет был отменен.

В полиции заявили, что не обнаружили в районе аэропорта ни беспилотников, ни подозрительных людей.

Ранее немецкие авиакомпании потребовали сбивать неопознанные беспилотники.

