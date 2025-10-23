В российском аэропорту ввели ограничения на прием и отправку самолетов

Временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в аэропорту Оренбурга. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Заявление было опубликовано в 6:35 мск.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркивается в тексте.

Рано утром 23 октября аэропорт Грабцево в Калуге также приостановил прием и отправку самолетов. Временные ограничения ввели примерно в 4:58 мск.

До этого в ряде районов Пензенской области ввели план «Ковер». Как рассказал губернатор региона Олег Мельниченко, вместе с этим на всей территории российского субъекта объявили беспилотную опасность. Власти временно ограничили работу мобильного интернета с целью обеспечения безопасности граждан.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов, при введении которого экипажам всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов поступает приказ совершить немедленную посадку или вывести воздушное судно из определенной зоны. Данный режим могут ввести по нескольким причинам, в том числе при изменении погодных условий или атаках дронов.

Ранее на территории аэропорта в Орле нашли учебные авиабомбы.