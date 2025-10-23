На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В российском аэропорту ввели ограничения на прием и отправку самолетов

Пресс-секретарь Росавиации Кореняко: в Оренбурге приостановили работу аэропорта
true
true
true
close
Vadim Orlov/Shutterstock/FOTODOM

Временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в аэропорту Оренбурга. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Заявление было опубликовано в 6:35 мск.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркивается в тексте.

Рано утром 23 октября аэропорт Грабцево в Калуге также приостановил прием и отправку самолетов. Временные ограничения ввели примерно в 4:58 мск.

До этого в ряде районов Пензенской области ввели план «Ковер». Как рассказал губернатор региона Олег Мельниченко, вместе с этим на всей территории российского субъекта объявили беспилотную опасность. Власти временно ограничили работу мобильного интернета с целью обеспечения безопасности граждан.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов, при введении которого экипажам всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов поступает приказ совершить немедленную посадку или вывести воздушное судно из определенной зоны. Данный режим могут ввести по нескольким причинам, в том числе при изменении погодных условий или атаках дронов.

Ранее на территории аэропорта в Орле нашли учебные авиабомбы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами