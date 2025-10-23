В Пензенской области ввели план «Ковер»

Мельниченко: над рядом районов Пензенской области введен план «Ковер»

На части территории Пензенской области действует план «Ковер». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

По его словам, план «Ковер» введен над рядом районов области.

Губернатор отметил, что на территории региона ввели режим беспилотной опасности. Для обеспечения безопасности граждан временно ограничена работа мобильного интернета.

23 октября в аэропортах Волгограда (Сталинград), Саратова (Гагарин), Тамбова (Донское) были введены ограничения на полеты гражданской авиации.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотных летательных аппаратов.

Ранее беспилотник нарушил работу аэропорта в Германии.