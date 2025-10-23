В Московском регионе до конца октября не ожидается похолодания

Вильфанд: морозов в Московском регионе не будет до конца октября

В Москве и Московской области до конца октября не будет морозов. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС.

Синоптик отметил, что к концу месяца ожидается небольшое понижение температуры воздуха, но морозов при этом не будет. Дневная температура составит около +5...+6°C.

Вильфанд подчеркнул, что в ближайшую и следующую неделю в Московском регионе не предвидится снега.

20 октября синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что зимняя погода установится в Московской области не раньше конца ноября.

В этот же день, 20 октября, специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила о преобладании облачной погоды на этой неделе в Московской области. Специалист пообещала повышение атмосферного давления к концу недели. При этом дневная температура, по информации Поздняковой, не опустится ниже +5°C. Это чуть выше климатической нормы, отметила синоптик.

