Москвичам рассказали, когда в столицу придет зима

О том, когда в Москве можно ожидать зимних заморозков kp.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В данный момент южный циклон проходит ниже Подмосковья, область накроют лишь его облачные поля. Существенных осадков пока в столичном регионе не предвидится — дожди будут небольшими, возможны незначительные прояснения, сообщил Ильин.

По информации синоптика, температура в начале этой недели будет держаться в пределах климатической нормы, во второй половине — превысит норму на один-два градуса. Ильин пообещал жителям Московской области продолжение золотой осени «с красными и желтыми листьями» как минимум еще на месяц. По мнению специалиста, зимняя погода установится в Московской области не раньше конца ноября.

20 октября специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова также заявила о преобладании облачной погоды на этой неделе в Московской области. Специалист пообещала повышение атмосферного давления к концу недели. При этом дневная температура, по информации Поздняковой, не опустится ниже +5. Это чуть выше климатической нормы, отметила синоптик.

