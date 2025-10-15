На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, в какие регионы России зима пришла раньше срока

Синоптик Вильфанд: зима пришла во многие регионы России
true
true
true
close
Arh-sib/Shutterstock/FOTODOM

В начале этой недели зима пришла во многие регионы России — снег покрыл более 60% территории страны. Об этом kp.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, прежде всего это Дальневосточный и Сибирский федеральные округа, а также часть Урала. Кроме того, на юге Сибири — в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях температура воздуха стала на шесть-восемь градусов ниже нормы. В среду, 15 октября, зимняя погода установилась на северо-западе России. Так, первый снег выпал в Архангельске.

«Зимние черты в России становятся преобладающими, но в основном это касается азиатской части нашей необъятной матушки-России. В Якутии минувшей ночью морозы усилились до -24°C, высота сугробов там достигает 34 см. В азиатской части нашей страны зима идет впереди климатического календаря — опережает его минимум на две недели», — добавил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

До этого Роман Вильфанд говорил, что период комфортных температур в России завершился, а тепло больше не прогнозируется даже в южных регионах страны. По словам синоптика, в настоящее время в России практически не осталось регионов с комфортными температурами.

Ранее синоптик предупредил о периоде «глубокой осени» в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами