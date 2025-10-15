Стало известно, в какие регионы России зима пришла раньше срока

В начале этой недели зима пришла во многие регионы России — снег покрыл более 60% территории страны. Об этом kp.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, прежде всего это Дальневосточный и Сибирский федеральные округа, а также часть Урала. Кроме того, на юге Сибири — в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях температура воздуха стала на шесть-восемь градусов ниже нормы. В среду, 15 октября, зимняя погода установилась на северо-западе России. Так, первый снег выпал в Архангельске.

«Зимние черты в России становятся преобладающими, но в основном это касается азиатской части нашей необъятной матушки-России. В Якутии минувшей ночью морозы усилились до -24°C, высота сугробов там достигает 34 см. В азиатской части нашей страны зима идет впереди климатического календаря — опережает его минимум на две недели», — добавил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

До этого Роман Вильфанд говорил, что период комфортных температур в России завершился, а тепло больше не прогнозируется даже в южных регионах страны. По словам синоптика, в настоящее время в России практически не осталось регионов с комфортными температурами.

Ранее синоптик предупредил о периоде «глубокой осени» в Москве.