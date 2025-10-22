На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В городе-спутнике Запорожской АЭС ввели веерные отключения электричества

В Энергодаре ввели веерные отключения электричества
Константин Михальчевский/РИА Новости

Веерные отключения электроэнергии ввели в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре из-за нагрузки на электросети. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации города.

Там отметили, что в последние дни из-за похолоданий нагрузка на электрические сети увеличилась.

«В целях предотвращения полного отключения электроэнергии на этой неделе применяются веерные отключения, которые помогают поддерживать баланс и стабильную работу сети», — говорится в сообщении.

В минувший понедельник Энергодар остался без электроэнергии из-за повышенной нагрузки на сети. В администрации города призвали местных жителей минимизировать потребление электричества после восстановления его подачи.

В начале октября в Энергодаре временно приостановлена подача воды из-за неисправности электротехнического оборудования. Мэр города Максим Пухов призвал жителей набраться терпения и заверил, что проблему постараются решить в кратчайшие сроки.

Ранее в Энергодаре при атаке дрона ВСУ пострадал коммунальщик.

