В Энергодаре временно прекратили подачу воды из-за поломки оборудования

В Энергодаре временно приостановлена подача воды из-за неисправности электротехнического оборудования. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.

По его словам, специалисты уже приступили к поиску и устранению повреждения. Он призвал жителей набраться терпения и заверил, что проблему постараются решить в кратчайшие сроки.

22 сентября украинские дроны атаковали Энергодар, который также является городом — спутником Запорожской атомной электростанции. Пухов тогда сообщил, что ударам подверглась территория предприятия, входящего в систему жизнеобеспечения города.

Глава населенного пункта уточнил, что всего Энергодар атаковали четыре беспилотника ВСУ. Аппараты ударили по территории предприятия, входящего в систему жизнеобеспечения города, подчеркнул мэр. В результате атаки слесарь 1962 года рождения получил тяжелое ранение, ему потребовалась помощь врачей.

Ранее украинский беспилотник дважды ударил по машине электриков в Энергодаре.