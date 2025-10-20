Энергодар остался без света из-за повышенной нагрузки на сети

Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар остался без электроэнергии из-за повышенной нагрузки на сети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию населенного пункта.

«Произошло аварийное отключение городской электросети в связи с повышенной на нее нагрузкой. Специалисты работают над устранением аварийной ситуации», — сообщили власти.

В администрации города призвали местных жителей минимизировать потребление электричества после восстановления его подачи.

Кроме того, подчеркивается, что скачки напряжения могут быть незаметны из-за наличия в домах стабилизаторов, но ситуация серьезная.

Также жителям сообщили, что пользоваться лифтами в настоящее время небезопасно.

18 октября Россия и Украина договорились о локальном прекращении огня в районе Запорожской АЭС для ремонта поврежденных линий электропередачи, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Станция находится без внешнего электроснабжения с 23 сентября. Ремонт, по оценкам руководства станции, займет около недели, безопасность работы энергетиков обеспечивают военные. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Энергодаре временно прекратили подачу воды из-за поломки оборудования.