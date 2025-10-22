Двое подростков-зацеперов получили тяжелые электроожоги

ПИМУ: двое подростков-зацеперов с тяжелыми ожогами доставлены в реанимацию

Двое подростков, занимавшихся зацепингом, с тяжелыми электроожогами доставлены в реанимацию Ожогового центра Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил врач-анестезиолог-реаниматолог Артем Пушкин, сообщается в Telegram-канале университета.

По словам медика, 16-летний юноша поступил с ожогом пламенем вольтовой дуги на 75% поверхности тела, а у 11-летнего мальчика поражено до 90% кожных покровов.

«Травмирование детей произошло 16 и 11 октября соответственно, после стабилизации состояния пострадавшие были доставлены в Нижний Новгород. В данный момент пациенты дышат самостоятельно, находятся в сознании», — заявил Пушкин.

Он добавил, что врачи проводят перевязки для уточнения глубины поражения и определения дальнейшей тактики лечения.

15 октября депутат Екатеринбургской Городской думы Игорь Володин предложил сажать детей-зацеперов в следственный изолятор (СИЗО).

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предлагала приравнять зацепинг к экстремистскому движению.

Ранее в Подмосковье возбудили уголовное дело из-за пропажи зацепера.