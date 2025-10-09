В России предложили приравнять зацепинг к экстремизму

Увлечение опасным способом передвижения на электричках — зацепинг — нужно приравнять к экстремистскому движению. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова (на фото) в своем Telegram-канале.

По ее словам, с начала года зафиксировано 28 случаев зацеперства. Этим опасным развлечением занимаются дети в возрасте от 11 до 17 лет.

Омбудсмен добавила, что дети видят, как их друзья в результате подобных занятий становятся инвалидами, но подростков все равно ничто не останавливает.

Мишонова призвала родителей следить за детьми и подчеркнула, что при интересе ребенка к зацеперству необходимо давать какую-то альтернативу в виде экстремальных видов спорта, чтобы дети могли «сбрасывать адреналин».

Она отметила, что необходимо проводить профилактические беседы с подрастающим поколением и рассказывать о реальных рисках опасного увлечения.

До этого Симоновский суд Москвы признал запрещенной информацию, распространявшуюся в пяти Telegram-каналах, где подростков призывали заниматься опасным экстремальным хобби — зацепингом.

По данным прокуратуры, каналы находились в открытом доступе и содержали публикации, склонявшие несовершеннолетних к противоправным действиям — проезду на внешних частях поездов и других транспортных средств.

Ранее в Подмосковье подросток-зацепер получил серьезные травмы и три дня пролежал в овраге.