На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье возбудили уголовное дело из-за пропажи зацепера

В Лобне возбудили дело в связи с пропажей подростка, увлеченного зацепингом
true
true
true
close
РИА Новости

В Лобне возбудили уголовное дело в связи с пропажей подростка, увлекавшегося зацепингом. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного СК в своем Telegram-канале.

«Следователями и криминалистами осуществлен выезд на место происшествия, а также организованы поисковые мероприятия. Проводятся осмотр, допросы, а также оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения подростка», — говорится в официальном сообщении.

По данным MSK1.RU, в Московской области при загадочных обстоятельствах исчез 14-летний Всеволод Серов, проживающий в Лобне. Ночью, в понедельник, 13 октября, подросток покинул свой дом, и его местонахождение до сих пор остается неизвестным, несмотря на прошедшие три дня.

По словам обеспокоенной матери, ранее подобного с Всеволодом не случалось. Однако, некоторое время назад он завел знакомство с компанией ребят, увлекающихся «зацепингом» – катанием на электричках.

Ранее в России предложили сажать детей-зацеперов в СИЗО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами