В Подмосковье возбудили уголовное дело из-за пропажи зацепера

В Лобне возбудили дело в связи с пропажей подростка, увлеченного зацепингом

В Лобне возбудили уголовное дело в связи с пропажей подростка, увлекавшегося зацепингом. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного СК в своем Telegram-канале.

«Следователями и криминалистами осуществлен выезд на место происшествия, а также организованы поисковые мероприятия. Проводятся осмотр, допросы, а также оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения подростка», — говорится в официальном сообщении.

По данным MSK1.RU, в Московской области при загадочных обстоятельствах исчез 14-летний Всеволод Серов, проживающий в Лобне. Ночью, в понедельник, 13 октября, подросток покинул свой дом, и его местонахождение до сих пор остается неизвестным, несмотря на прошедшие три дня.

По словам обеспокоенной матери, ранее подобного с Всеволодом не случалось. Однако, некоторое время назад он завел знакомство с компанией ребят, увлекающихся «зацепингом» – катанием на электричках.

Ранее в России предложили сажать детей-зацеперов в СИЗО.