В России предложили сажать детей-зацеперов в СИЗО

Mash: депутат гордумы Екатеринбурга Володин предложил сажать детей-зацеперов в СИЗО
true
true
true
close
Telegram-канал «Что там, Москва?»

Депутат Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин предложил сажать детей-зацеперов в следственный изолятор (СИЗО), сообщает Telegram-канал Mash.

«Депутат Игорь Володин говорит, что беседы и постановки учёт не помогают — школьники дальше прыгают на крыши трамваев и цепляются за автобусы. Из-за них водители Гортранса отказываются выходить на маршруты», — сообщает канал.

Отмечается, что недавно полиция поставила на учет целую банду — десять зацеперов со Вторчермета.

До этого в Москве зацепер прокатился на крыше электробуса в дождь.

«Зацепер решил прокатиться с ветерком и риском», — говорится в публикации Telegram-канал «Что там, Москва?».

Авторы видео же заявили, что «полуфабрикаты для морга вышли на новый уровень». Также они заметили, что зацепер был одет в форму охраны.

Ранее в России предложили приравнять зацепинг к экстремизму.

