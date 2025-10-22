В Екатеринбурге уличному музыканту дали 14 суток за запрещенные песни в поддержку коллеги

В Екатеринбурге суд на 14 суток арестовал музыканта Евгения Михайлова за выступление в поддержку певицы Наоко и задержанных участников группы «Стоптайм». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Как передает корреспондент «Осторожно, новости» из Верх-Исетского суда Екатеринбурга, музыканта Евгения Михайлова (Женька Радость) признали виновным в мелком хулиганстве из-за мата в песне Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) «Лебединое озеро» и дискредитации ВС РФ», — говорится в посте.

Отмечается, что фигурант вину не признал, ответив, что не преследовал цели дискредитировать армию.

О задержании Михайлова стало известно накануне.

Инцидент с певицей Наоко произошел 13 октября, когда она собрала толпу, исполняя песни, в том числе иностранных агентов. В ходе выступления она исполнила песню Noize MC «Кооператив «Лебединое озеро»**, которую суд Петербурга запретил к распространению. До этого она неоднократно нарушала закон о согласовании концертов уличных музыкантов с администрацией. Она собирала зрителей через свой Telegram-канал с более чем 15 тысячами подписчиков.

В итоге суд арестовал Наоко на 13 суток.

Ранее еще одну песню «Порнофильмов» признали экстремистской.

** запрещена к распространению на территории РФ.