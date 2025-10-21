В Екатеринбурге задержали уличного музыканта, выступающего в поддержку арестованной певицы Наоко

В Екатеринбурге задержали уличного музыканта, который выступал в поддержку задержанных участников группы «Стоптайм» и арестованной певицы Наоко (Диана Логинова). Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Евгений Михайлов (Женька Радость) несколько дней подряд исполнял песни Монеточки (признана в РФ иностранным агентом) и Noize МС в центре города. В социальных сетях он публиковал свои уличные выступления с призывом освободить певицу Наоко», — говорится в посте.

Позже Михайлов в своем Telegram-канале написал, что задержан.

Инцидент с певицей Наоко произошел 13 октября, когда она собрала толпу, исполняя песни, в том числе иностранных агентов. В ходе выступления она исполнила песню Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом) «Кооператив «Лебединое озеро»**, которую суд Петербурга запретил к распространению. До этого она неоднократно нарушала закон о согласовании концертов уличных музыкантов с администрацией. Она собирала зрителей через свой Telegram-канал с более чем 15 тысячами подписчиков.

В итоге суд арестовал Наоко на 13 суток.

Ранее еще одну песню «Порнофильмов» признали экстремистской.

** запрещена к распространению на территории РФ.