Маск заявил, что произойдет с людьми при развитии ИИ

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что в будущем все рабочие места будут заняты роботами и искусственным интеллектом (ИИ). Об этом он написал в социальной сети X.

По мнению предпринимателя, работать будет необязательно, а люди смогут заниматься тем, что действительно нравится. В качестве примера Маск привел выращивание овощей вместо того, чтобы покупать их в магазине. Так он ответил на сообщение американского предпринимателя Джейсона Калаканиса о том, что компания Amazon собирается заменить 600 тысяч сотрудников роботами — это примерно 75% рабочих мест.

24 сентября 2024 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал искусственный интеллект неконтролируемой угрозой, который может привести к расколу в мире - «великому разлому с двумя интернетами, двумя рынками, двумя экономиками, когда каждая страна будет вынуждена выбрать сторону». По его мнению, для его управления необходим глобальный подход.

Ранее Лукашенко признался, что боится искусственного интеллекта.